На юбилейной конференции в Мюнхене обсудят кризис в Украине
На 50-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности планируют обсудить кризис в Украине и ситуацию вокруг Сирии.
31 января - 1 февраля в ходе 50-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности будет обсуждаться политический кризис, сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ.
"Основное внимание в ходе нынешней сессии Конференции будет сосредоточено на вопросах укрепления безопасности евроатлантического региона, кризисе в Украине, развитии взаимоотношений Россия-ЕС и Россия-НАТО, регулировании киберпространства, ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке, иранской ядерной программе, влиянии последствий финансового кризиса на глобальную безопасность и стабильность, обеспечении энергобезопасности", говорится в сообщении.
Читайте такжеСМИ: Сегодня ПАСЕ примет резолюцию по Украине с жесткой критикой России
Мюнхенский форум, проводимый ежегодно с 1962 г., по праву пользуется репутацией одной из наиболее авторитетных и представительных международных дискуссионных «площадок» по актуальным проблемам политики безопасности в Евро-Атлантике. В работе этой Конференции, как и в предыдущие годы, будут участвовать главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии и видные эксперты-международники. Россия традиционно принимает участие в форуме на высоком уровне.
В связи с юбилеем Конференции ее организаторы планируют обратить ретроспективный взгляд на полувековую историю ee деятельности, а также сфокусировать внимание на ключевых аспектах международной и европейской повестки дня.
Главный акцент в выступлении главы МИД России будет сделан на освещении российских подходов по актуальным задачам создания в Евро-Атлантике пространства равной и неделимой безопасности без разделительных линий на основе укрепления доверия, взаимного учета интересов, коллективного реагирования на современные вызовы и угрозы, имеющие транснациональный характер.