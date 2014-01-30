На юбилейной конференции в Мюнхене обсудят кризис в Украине

31 января - 1 февраля в ходе 50-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности будет обсуждаться политический кризис, сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Основное внимание в ходе нынешней сессии Конференции будет сосредоточено на вопросах укрепления безопасности евроатлантического региона, кризисе в Украине, развитии взаимоотношений Россия-ЕС и Россия-НАТО, регулировании киберпространства, ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке, иранской ядерной программе, влиянии последствий финансового кризиса на глобальную безопасность и стабильность, обеспечении энергобезопасности", говорится в сообщении.

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Мюнхенский форум, проводимый ежегодно с 1962 г., по праву пользуется репутацией одной из наиболее авторитетных и представительных международных дискуссионных «площадок» по актуальным проблемам политики безопасности в Евро-Атлантике. В работе этой Конференции, как и в предыдущие годы, будут участвовать главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии и видные эксперты-международники. Россия традиционно принимает участие в форуме на высоком уровне.

В связи с юбилеем Конференции ее организаторы планируют обратить ретроспективный взгляд на полувековую историю ee деятельности, а также сфокусировать внимание на ключевых аспектах международной и европейской повестки дня.

Главный акцент в выступлении главы МИД России будет сделан на освещении российских подходов по актуальным задачам создания в Евро-Атлантике пространства равной и неделимой безопасности без разделительных линий на основе укрепления доверия, взаимного учета интересов, коллективного реагирования на современные вызовы и угрозы, имеющие транснациональный характер.