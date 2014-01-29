Оппозиция не будет голосовать за законопроект об амнистии Мирошниченко

22:31, 29 января 2014
Политика
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Оппозиция не будет голосовать за законопроект об амнистии, внесенный народным депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко. 

ппа

Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что все три оппозиционные фракции не будут поддерживать данный законопроект.

«Мы не дадим возможности превращать политических заключенных в заложников», - заявила Геращенко. 

Тем временем законопроект Мирошниченко зарегистрирован в ВР, но на сайте ВР он не доступен для ознакомления. 

По данным УНИАН, в нем предусмотрено сначала освобождение всех административных зданий, помещений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а уже после этого будет применяться амнистия.

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