Оппозиция не будет голосовать за законопроект об амнистии Мирошниченко
22:31, 29 января 2014Политика
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Оппозиция не будет голосовать за законопроект об амнистии, внесенный народным депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко.
Оппозиция не будет голосовать за законопроект об амнистии депутата от ПР Мирошниченко
Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко.
Она подчеркнула, что все три оппозиционные фракции не будут поддерживать данный законопроект.
«Мы не дадим возможности превращать политических заключенных в заложников», - заявила Геращенко.
Тем временем законопроект Мирошниченко зарегистрирован в ВР, но на сайте ВР он не доступен для ознакомления.
По данным УНИАН, в нем предусмотрено сначала освобождение всех административных зданий, помещений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а уже после этого будет применяться амнистия.
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