СМИ: В Коломые участники вече разгромили офис Партии регионов

Как сообщает местное издание Коломийські Вісті, на центральной площади города собралось несколько тысяч жителей Коломыйщины.

Участники вече разгромили местные офисы Партии регионов и сожгли ее символику. Также было объявлено, что Партия Регионов и Коммунистическая партия на территории области ликвидированы.

На тему: В Сумах неизвестные ночью заблокировали двери офисов ПР и КПУ

Символикой Прикарпатья на вече были признаны красно-черный и европейский флаги.

Кроме того, активисты обсудили создание Коломыйского городского и районного Народных советов и отрядов самообороны. Также решили проводить патрулирование в формате «Милиция с народом».