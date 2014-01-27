СМИ: В Коломые участники вече разгромили офис Партии регионов
08:56, 27 января 2014Политика
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В Коломые Ивано-Франковской области состоялось очередное воскресное вече
Сожжение символики ПР в Коломые / Коломийські Вісті
Как сообщает местное издание Коломийські Вісті, на центральной площади города собралось несколько тысяч жителей Коломыйщины.
Участники вече разгромили местные офисы Партии регионов и сожгли ее символику. Также было объявлено, что Партия Регионов и Коммунистическая партия на территории области ликвидированы.
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Символикой Прикарпатья на вече были признаны красно-черный и европейский флаги.
Кроме того, активисты обсудили создание Коломыйского городского и районного Народных советов и отрядов самообороны. Также решили проводить патрулирование в формате «Милиция с народом».
Разгром офиса ПР В Коломые / Коломийські Вісті
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