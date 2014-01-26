Активисты днепропетровского Евромайдана назвали штурм ОГА провокацией со стороны властей

Об этом они заявили в своем обращении к жителям города.

«Координационный Совет днепропетровского Евромайдана поддерживает мирные акции гражданского неповиновения. Также считает акции по бойкоту товаров и бизнеса «регионалов», как и акции с призывом выходить из Партии регионов эффективными и необходимыми», - говорится в обращении организаторов Евромайдана в Днепропетровске.

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Как рассказал журналистам организатор местного Евромайдана Виктор Романенко, Майдан в субботу принял решение не проводить народное вече в воскресенье, так как в этот день проходили похороны погибшего в Киеве активиста Сергея Нигояна.

Однако, по его словам, неизвестные подали заявку на проведение Народного вече и повели людей на штурм ОГА.

Романенко отметил, что среди участников штурма ОГА было много молодых людей, которые «раньше никогда на Майдан не приходили».

«Это неизвестная молодежь. Их просто используют», - сказал Романенко.

Напомним, ежедневно Евромайдан в Днепропетровске проходит на Европейской площади в 16.00. Люди собирают теплые вещи, медикаменты и деньги для киевского Майдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате противостояния участников Народного вече, милиции и «титушек» у стен Днепропетровской областной государственной администрации пострадало 10 человек, четверо госпитализированы.

Более 2 тысяч участников Народного вече в Днепропетровске, решивших пикетировать областную государственную администрацию, встретили порядка 200 молодых людей спортивной внешности с палками и желтыми повязками на рукавах, которые начали забрасывать пикетчиков дымовыми шашками.