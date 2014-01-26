В Кировограде двум активистам Евромайдана разбили головы резиновым молотком

20:10, 26 января 2014
Политика
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В Кировограде во время Народного Вече в воскресенье двум активистам Евромайдана разбили голову

Потасовка при штруме ОГА в Запорожье / akulamedia.com

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло около 15 минут назад. Активисту Виктору Шмиленко разбили голову, а когда его сын пытался забрать отца, удар в голову был нанесен и ему.

Потасовка во время штурма ОГА в Запорожье / akulamedia.com

По словам пострадавших, удары резиновым молотком нанесли "титушки". Пострадавшие обратились в милицию с просьбой задержать нападавшего, однако те посоветовали писать заявление в милицию.

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Сейчас оба активисты получили необходимую помощь и остаются на акции на площади Кирова.

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