В Кировограде двум активистам Евромайдана разбили головы резиновым молотком
20:10, 26 января 2014Политика
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В Кировограде во время Народного Вече в воскресенье двум активистам Евромайдана разбили голову
Потасовка во время Народного вече в Кировограде / akulamedia.com
Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло около 15 минут назад. Активисту Виктору Шмиленко разбили голову, а когда его сын пытался забрать отца, удар в голову был нанесен и ему.
Потасовка во время Народного вече в Кировограде / akulamedia.com
По словам пострадавших, удары резиновым молотком нанесли "титушки". Пострадавшие обратились в милицию с просьбой задержать нападавшего, однако те посоветовали писать заявление в милицию.
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Сейчас оба активисты получили необходимую помощь и остаются на акции на площади Кирова.
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