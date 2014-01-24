СМИ: Одесский спецназ выехал в Киев

В Киев направилась очередная партия военных.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на собственные источники.

В пятницу утром с улицы Мечникова в Одессе отправился спецавтобус с бойцами спецназа Министерства доходов и сборов. «Выдвинулось человек пятнадцать, на микроавтобусе. В полном боевом обмундировании. По нашей информации, аналогичные группы выехали из других областных центров», - говорит наш собеседник в правоохранительных органах.

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Напомним, в ночь на пятницу из Одессы, с улицы Филатова выехало 5 автобусов, которые повезли в Киев 200 военнослужащих - внутренних войск. На выезде из города местное крыло «Правого сектора» попыталось устроить саботаж - прокололи автобусам колеса. Однако продвижение последних это сильно не остановило.

Агентство УНИАН связалось с Министерством доходов и сборов Украины, где опровергли информацию про отправку спецподразделения министерства из Одессы.