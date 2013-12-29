Колонна из 250 автомобилей направилась с Крещатика пикетировать Межигорье

Как передает корреспондент УНИАН, водители автомобилей везут с собой участников Евромайдана, которые изъявили желание участвовать в пикетировании резиденции Президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра.

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Сотрудники ГАИ пропускают колонну частями, обеспечивая движение транспорта с Трехсветительской в сторону Парковой аллеи.

Колонна намерена доехать до станции метро «Героев Днепра», где к ней присоединятся другие участники акции и отправится в сторону Межигорья.