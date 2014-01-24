В МВД заявляют о возможной вооруженной провокации с жертвой
В МВД поступило сообщение о том, что сейчас готовится вооруженная провокация, в результате которой появится еще одна жертва.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
При этом МВД сообщает: «Согласно полученному сообщению, потенциальной жертве будут причинены огнестрельные ранения калибра 5,45 мм».
МВД Украины «призывает радикально настроенных граждан не прибегать к экстремистским действиям, направленным на развязывание гражданской войны, и прекратить жертвовать человеческими жизнями».
«Злоумышленникам следует помнить о неотвратимости наказания за совершенные преступления. Работники органов внутренних дел Украины приложат все усилия для того, чтобы правонарушители были найдены и привлечены к ответственности согласно законодательству Украины», - говорится в сообщении УСО.
Как сообщал УНИАН, столкновения между митингующими и правоохранительными органами начались в Киеве 19 января. Сотни людей ранены, есть погибшие.
В МВД подтвердили, что во время столкновений на Грушевского погибли двое человек: 20-летний житель Днепропетровской области Сергей Нігоян и 25-летний гражданин Республики Беларусь Михаил Жізневський. Эксперты установили, что они оба погибли в результате огнестрельных ранений.