В МВД заявляют о возможной вооруженной провокации с жертвой

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

При этом МВД сообщает: «Согласно полученному сообщению, потенциальной жертве будут причинены огнестрельные ранения калибра 5,45 мм».

МВД Украины «призывает радикально настроенных граждан не прибегать к экстремистским действиям, направленным на развязывание гражданской войны, и прекратить жертвовать человеческими жизнями».

«Злоумышленникам следует помнить о неотвратимости наказания за совершенные преступления. Работники органов внутренних дел Украины приложат все усилия для того, чтобы правонарушители были найдены и привлечены к ответственности согласно законодательству Украины», - говорится в сообщении УСО.

Как сообщал УНИАН, столкновения между митингующими и правоохранительными органами начались в Киеве 19 января. Сотни людей ранены, есть погибшие.

В МВД подтвердили, что во время столкновений на Грушевского погибли двое человек: 20-летний житель Днепропетровской области Сергей Нігоян и 25-летний гражданин Республики Беларусь Михаил Жізневський. Эксперты установили, что они оба погибли в результате огнестрельных ранений.