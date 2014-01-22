Тимошенко призвала силовиков "не брать кровь украинцев на свою душу"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Тимошенко, которую со сцены на Майдане Независимости зачитала ее дочь Евгения.

В своем заявлении Тимошенко напомнила, что сегодня погибли митингующие. В связи с этим она призвала людей на Майдане почтить погибших минутой молчания.

«Я оплакиваю всех мирных людей вместе с их родителями, вместе со всеми, кто чувствует эту боль», - отметила в заявлении Тимошенко.

По мнению Тимошенко, после нынешних событий Президент Украины Виктор Янукович «больше ни минуты не имеет права занимать президентский пост».

Экс-премьер призвала украинцев «восстать за своих детей, своих родителей, за себя».

«Я обращаюсь ко всем людям в любых погонах государства Украина, кто сейчас там и слышит нас по телевидению: не берите кровь украинцев на свою душу. Ни работа, ни зарплата, ни погоны не стоят смерти вашей души», - сказала в заявлении Тимошенко, и призвала также «переходить на сторону страны».

Кроме того, в заявлении она обратилась к лидерам демократического мира с просьбой «открыть второй масштабный фронт против диктатуры, установленной в Украине».

«Чем дольше вы будете это откладывать, тем больше мирных украинцев погибнет на поле боя за свободу», - говорится в заявлении.