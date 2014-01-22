Евромайдан собираются полностью зачистить, из окрестных офисов эвакуируют людей - соцсети

Об этом сообщается на странице сообщества Евромайдан SOS в Facebook.

"Нам на Горячую линию позвонили из Государственного радио, которое находится на Крещатике возле кафе "Шоколадница". Работникам радио сказали, что они должны покинуть помещение до 16:00 - потому что будет зачистка всего Майдана!!!", - сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях заявляют об эвакуации других офисов в центре Киева.