Евромайдан собираются полностью зачистить, из окрестных офисов эвакуируют людей - соцсети
14:27, 22 января 2014Политика
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После 16:00 состоится полная зачистка Майдана
Военная техника возле Кабмина
Об этом сообщается на странице сообщества Евромайдан SOS в Facebook.
"Нам на Горячую линию позвонили из Государственного радио, которое находится на Крещатике возле кафе "Шоколадница". Работникам радио сказали, что они должны покинуть помещение до 16:00 - потому что будет зачистка всего Майдана!!!", - сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях заявляют об эвакуации других офисов в центре Киева.
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