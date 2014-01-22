Оппозиция собирается на встречу с Януковичем, которая запланирована на 13.45 - Яценюк

"В 13.45 мы втроем (с Кличко и Тягнибоком - УНИАН) идем к Януковичу. Встречу подтвердили", - написал политик, которого цитирует ТСН.

Напомним, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко не смог во вторник встретиться с Виктором Януковичем.

Сегодня Янукович призвал оппозицию сесть за стол переговоров и остановить противостояние.

Бои на вул. Грушевского продолжаются.