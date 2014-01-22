Оппозиция собирается на встречу с Януковичем, которая запланирована на 13.45 - Яценюк
13:25, 22 января 2014Политика
0 0
Об этом сообщил лидер фракции "Родина" Арсений Яценюк на своей странице в Twitter.
Арсений Яценюк
"В 13.45 мы втроем (с Кличко и Тягнибоком - УНИАН) идем к Януковичу. Встречу подтвердили", - написал политик, которого цитирует ТСН.
Напомним, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко не смог во вторник встретиться с Виктором Януковичем.
Сегодня Янукович призвал оппозицию сесть за стол переговоров и остановить противостояние.
Бои на вул. Грушевского продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter