Янукович вновь призывает оппозицию сесть за стол переговоров
12:59, 22 января 2014Политика
0 0
Президент Украины Виктор Янукович призывает оппозицию сесть за стол переговоров и остановить противостояние.
Янукович снова предлагает переговоры
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в его обращении по поводу последних событий в Киеве.
“Выражаю большое сожаление по поводу гибели людей в конфликте, спровоцированном экстремистами от политики. Мои искренние соболезнования семьям погибших”, - говорится в обращении.
Он призывает людей не поддаваться на призывы политических радикалов. “Еще не поздно остановиться и урегулировать конфликт мирным путем”, - подчеркивает Янукович.
“Я против кровопролития, против применения силы, против разжигания вражды и насилия. Прошу людей возвращаться домой. Мы должны восстановить в Украине мир, спокойствие и стабильность”, - заявляет он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter