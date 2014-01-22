Янукович вновь призывает оппозицию сесть за стол переговоров

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в его обращении по поводу последних событий в Киеве.

“Выражаю большое сожаление по поводу гибели людей в конфликте, спровоцированном экстремистами от политики. Мои искренние соболезнования семьям погибших”, - говорится в обращении.

Он призывает людей не поддаваться на призывы политических радикалов. “Еще не поздно остановиться и урегулировать конфликт мирным путем”, - подчеркивает Янукович.

“Я против кровопролития, против применения силы, против разжигания вражды и насилия. Прошу людей возвращаться домой. Мы должны восстановить в Украине мир, спокойствие и стабильность”, - заявляет он.