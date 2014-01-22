Генсек НАТО призвал стороны конфликта в Украине срочно начать диалог

13:10, 22 января 2014
Политика
0 0

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен крайне обеспокоен сообщениями о погибших во время акций в Киеве и призывает все стороны срочно начать диалог.

Андерс фог Расмуссен

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в заявлении генсека.

"Я крайне обеспокоен трагическими событиями в Украине и сообщениями о нескольких погибших в Киеве. Я решительно осуждаю насилие", - заявил Расмуссен. По его словам, "все стороны должны срочно начать настоящий диалог, проявить сдержанность и избежать дальнейшей эскалации".

Ранее генпрокуратура Украины подтвердила гибель двух человек за время событий в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter