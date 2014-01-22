Генсек НАТО призвал стороны конфликта в Украине срочно начать диалог
13:10, 22 января 2014Политика
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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен крайне обеспокоен сообщениями о погибших во время акций в Киеве и призывает все стороны срочно начать диалог.
Андерс фог Расмуссен
Как передает РИА «Новости», об этом говорится в заявлении генсека.
"Я крайне обеспокоен трагическими событиями в Украине и сообщениями о нескольких погибших в Киеве. Я решительно осуждаю насилие", - заявил Расмуссен. По его словам, "все стороны должны срочно начать настоящий диалог, проявить сдержанность и избежать дальнейшей эскалации".
Ранее генпрокуратура Украины подтвердила гибель двух человек за время событий в Киеве.
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