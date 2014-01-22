США отменили визы для граждан Украины, связанных с применением силы

В ответ на действия против протестующих на Майдане в ноябре и декабре прошлого года Посольство США отменило визы нескольких граждан Украины, связанных с применением силы и рассматривает дальнейшие шаги против тех, кто несет ответственность за нынешнее насилие».

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине.

Как отмечается в сообщении, «поскольку визовые дела по законам США являются конфиденциальными, мы не можем комментировать индивидуальные случаи. Хотим подчеркнуть, что Государственный департамент имеет широкие полномочия отменять визы на основе информации, что указывает на невозможность допуска получателя визы на территорию США, и мы рассматриваем дальнейшие шаги против тех, кто несет ответственность за нынешнее насилие».