Клюев уверяет, что чрезвычайное положение вводить не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после брифинга в Администрации Президента.

“Ситуация сложная, но, я думаю, сейчас чрезвычайное положение введено не будет», - уточнил Клюев, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, он раскритиковал действия митингующих, которые бросают «коктейли Молотова» в представителей правоохранительных органов.

Читайте такжеКлюев призвал лидеров оппозиции «прекратить эскалацию насилия» «Когда бросают шашки и бросают «коктейли Молотова» в представителей правоохранительных органов - это тоже не адекватно», - сказал он.

Относительно пострадавших журналистов во время недавних событий в Киеве Клюев сказал, что «по этому вопросу ГПУ открыто уголовное дело, сейчас этим вопросом занимаются».

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Грушевского, с 19 января продолжаются столкновения между митингующими и правоохранителями.

Милиция открыла уголовное производство по статье ст.294 Уголовного кодекса Украины – массовые беспорядки.

Утром 21 января несколько священников пришли на улицу Грушевского, встали между бойцами спецподразделения «Беркут», внутренних войск и митингующими и призвали их прекратить столкновения. В это время обе стороны прекратили действия, прислушавшись к словам священников.

В настоящее время ситуация на Грушевского спокойная, но митингующие готовятся к столкновениям: собирают камни, булыжники, бутылки.

В то же время, в СМИ появилась информация, что собирают подписи для проведения внеочередного заседания парламента с целью введения чрезвычайного положения.

Еспресо.TV со ссылкой на источники в Партии регионов сообщило, что депутатов от Партии регионов собирают на четверг в Киеве. По словам источника, сейчас звонят по телефону ко всем депутатам от ПР и говорят, что обязательно нужно быть в четверг в Киеве. На четверг запланирована внеочередная сессия ВР, на которой будет принято решение о внедрении чрезвычайного положения. Первый шаг к этому сделан вчера обращением Президента к народу, сейчас правительство или СНБО должно подать соответствующее решение Президенту, а тот - обратится в ВР. После этого депутаты должны его утвердить.

С просьбой о введении ЧП к Президенту обратился Луганский областной совет.

В то же время, народный депутат Украины Вадим Колесниченко (фракция Партии регионов) сегодня назвал неправдивой информацию, распространенную в СМИ, о возможности проведения внеочередного заседания Верховной Рады с целью введения в стране чрезвычайного положения.