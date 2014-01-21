Кличко снова пошел на встречу к Януковичу

Как сообщили в пресс-службе политика, Кличко ушел к Януковичу, чтобы попробовать "остановить насилие и противостояние, которое продолжается в Киеве и по всей стране", пишет Украинская правда.

"То, что произошло вчера, заседание этой группы, то она создана не для переговоров, а для затягивания времени, и мы в ней участвовать не будем", - заявила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

По ее словам, Кличко пошел в АП, потому что "сегодня есть единственный человек, от которого все зависит, который может остановить насилие".

Она заверила, что никаких договоренностей о встрече между Кличко и Януковичем не было.

"Так же, как он ездил в Межигорье - никто его не ждал, он приехал и пошел встречаться - так и сейчас придет", - сказала она.

По состоянию на 12.50 Кличко уже зашел в АП, где, по его информации, сейчас находится Янукович.

Как известно, Кличко уже проводил встречу с Януковичем в воскресенье в Межигорье, когда в Киеве начались силовые столкновения протестующих и милиции.

Ранее во время брифинга на Европейской площади столицы Кличко рассказал, что хочет узнать, как дела с требованиями оппозиции, выдвинутыми ранее., сообщает TВi.

"Виктор Янукович обещал мне урегулировать ситуацию, однако слова не сдержал. Я поеду к Президенту, чтобы получить ответы на пять требований оппозиции, которые были выдвинуты накануне", - сказал Кличко.

Кроме того, лидер «Удара» призвал всех воздержаться от провокаций и не участвовать в силовых действиях. Он заявил, что имеет информацию о том, что бойцы "Беркута" сегодня или завтра ночью планируют разогнать участников акции протеста на улице Грушевского, взять их в кольцо и арестовывать.

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Как сообщалось, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили сотрудники милиции, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Лидер "Удара" после встречи с Президентом в Межигорье сообщил, что глава государства пообещал создать комиссию в составе представителей Администрации Президента, правительства и представителей оппозиции, которая займется решением кризисной ситуации в стране.

Впоследствии пресс-служба Президента проинформировала, что Янукович поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу с участием представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов по урегулированию политического кризиса.

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Также Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января.

В то же время, по словам бывшего министра внутренних дел, лидера инициативы «Третья украинская республика» Юрия Луценко, переговоры с властями пока так и не состоялись, однако Януковичу было передано требования Майдана.