На киевском Евромайдане усилили охрану
08:50, 21 января 2014Политика
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На Евромайдане в Киеве усилена охрана
Охрана Евромайдана значительно усилена
Как передает корреспондент УНИАН, на каждом пропускном пункте к палаточному городку на Майдане Незалежности находятся более 20 бойцов самообороны.
В целом на Майдане в данное время находится до тысячи человек.
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На основной сцене выступают священники Украинской греко-католической церкви.
Люди греются возле металлических бочек с огнем.
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