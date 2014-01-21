На киевском Евромайдане усилили охрану

Как передает корреспондент УНИАН, на каждом пропускном пункте к палаточному городку на Майдане Незалежности находятся более 20 бойцов самообороны.

В целом на Майдане в данное время находится до тысячи человек.

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На основной сцене выступают священники Украинской греко-католической церкви.

Люди греются возле металлических бочек с огнем.