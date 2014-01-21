Беркут спробував розігнати протестувальників на Грушевського

03:09, 21 января 2014
Политика
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"Беркут" почав відтісняти мітингувальнків з вулиці Грушевського, використовуючи світлошумові гранати, кийки, сльозогінний газ і травматичну зброю.

Беркут

Близько тисячі мітингувальників намагалися чинити їм опір, закидуючи "коктейлями Молотова", петардами та лупцюючи кийками.

Після спроби розгону та спротиву з боку мітингувальників правоохоронці відійшли на свої позиції, які займали раніше.

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