90% украинцев поддержали бы снятие депутатской неприкосновенности - Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что на референдуме об отмене депутатской неприкосновенности 90 % украинцев высказались бы «за».
Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о заявлени председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, который не исключает возможности проведения референдума по отмене депутатской неприкосновенности.
«Референдум, если будет проведен, - отменят неприкосновенность с первого раза. Потому что общество готово давно к этому», - сказал Кравчук.
Он отметил, что пора передать этот вопрос на усмотрение избирателей.
«Я убежден, что будет 90% -«за», - добавил экс-президент.
Читайте также: Кравчук планирует пообщаться с оппозицией относительно нового круглого стола
В то же время, отметил он, вообще в проведении референдума есть определенная опасность. «Найдутся политические силы, которые будут говорить: «Давайте включим в бюллетень еще некоторые вопросы». Начнут областные советы включать. Одни включат о фашизме, другие включат об украинском языке как о государственном, остальные еще что-то будут предлагать», - сказал Кравчук.