90% украинцев поддержали бы снятие депутатской неприкосновенности - Кравчук

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о заявлени председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, который не исключает возможности проведения референдума по отмене депутатской неприкосновенности.

«Референдум, если будет проведен, - отменят неприкосновенность с первого раза. Потому что общество готово давно к этому», - сказал Кравчук.

Он отметил, что пора передать этот вопрос на усмотрение избирателей.

«Я убежден, что будет 90% -«за», - добавил экс-президент.

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В то же время, отметил он, вообще в проведении референдума есть определенная опасность. «Найдутся политические силы, которые будут говорить: «Давайте включим в бюллетень еще некоторые вопросы». Начнут областные советы включать. Одни включат о фашизме, другие включат об украинском языке как о государственном, остальные еще что-то будут предлагать», - сказал Кравчук.