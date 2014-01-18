Кравчук планирует пообщаться с оппозицией относительно нового круглого стола

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о возможном проведении в ближайшее время начатых ранее круглых столов с участием властей, оппозиции и гражданского общества.

Кравчук отметил, что пока не видит признаков преодоления политического кризиса в Украине, на что направлено проведение круглых столов.

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По словам экс-президента, он пока еще не общался с лидерами оппозиции относительно очередного круглого стола.

«Я хочу в понедельник, если будет такая возможность, их найду, переговорить с ними: какого они мнения теперь относительно круглого стола. Тогда уже можно будет говорить дальше с другими субъектами круглого стола», - сказал Кравчук и добавил, что пока не уверен в возможности его проведения.