Арбузов: Украина сможет усилить защиту частных инвесторов, работающих на фондовом рынке

Об этом рассказал Первый вице-премьер-министр страны Сергей Арбузов, комментируя одобренный на сегодняшнем заседании Кабмина правительственный законопроект «О системе гарантирования инвестиций физических лиц на фондовом рынке», разработанный НКЦБФР (Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку).

«В случае принятия парламентом документа, мы получим правовую основу для создания Фонда гарантирования инвестиций физлиц. Подобные структуры, к примеру, в Европе работают повсеместно, позволяя всем профессиональным участникам фондового рынка нести солидарную ответственность перед инвесторами», - подчеркнул Сергей Арбузов. По его словам, законопроект подразумевает, что разовые взносы участников фонда составят порядка 1% уставного капитала, а текущие – 0,1% среднеквартальной стоимости инвестиций физических лиц (соответственно, осуществлять их необходимо будет ежеквартально). Это, по мнению авторов законопроекта, позволит установить размер компенсационных выплат на уровне 90% невозвращенных инвестиций.

Первый вице-премьер-министр особо акцентировал внимание на том, что документ направлен на приведение законодательства Украины в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза. «Все государства-члены ЕС должны иметь такие схемы для защиты некрупных инвесторов, поэтому принятие документа является также заданием для Украины в рамках евроинтеграционных процессов», - заявил Сергей Арбузов.

После проведения всех необходимых процессуальных действий одобренный Кабинетом Министров законопроект будет зарегистрирован в парламенте.