В оппозиции боятся, что запрет акций в Киеве может привести к штурму Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявил комендант Дома профсоюзов, народный депутат Степан Кубив.

“Они сегодня судебным решением отменяют проведение мирных акций, что противоречит Конституции. И это преднамеренно создают юридический прецедент, и хотят вывести его в правовое русло и оправдать этот планируемый штурм на Майдане Незалежности”, - сказал Кубив.

По его словам, народные депутаты будут обращаться в международные организации относительно защиты мирного проведения акций в Украине.

В свою очередь, комендант Дома профсоюзов, народный депутат Сергей Аверченко отметил, что на Майдане объявлена мобилизация. Он также призвал всех желающих объединяться в бригады самообороны.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева по иску Киевской горгосадминистрации запретил проведение акций протеста в центре столицы до 8 марта 2014 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 6 января, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно решению суда, запрещается с 8 января до 8 марта проводить собрания на Европейской и Михайловской площадях, в парке Шевченко, на Майдане Незалежности и всех прилегающих к ним улиц.

Решение суда подлежит выполнению с момента его оглашения.

1 декабря 2013 года Окружной админсуд Киева запретил массовые акции в центре города в связи с новогодними праздниками. В соответствии с решением, митинги были запрещены на Майдане Незалежности, Европейской площади, улицах Банковой, Грушевского, Богомольца с 1 декабря 2013 года до 7 января 2014 года.

В то же время демонстрации в парке Шевченко и на Михайловской площади под запрет не подпадали.