Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2014 году

Об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» (Global economic perspectives), опубликованном на сайте ВБ.

Как отмечается, для развитых стран вопросы фискальной консолидации или политической нестабильности больше не будут иметь критического значения. Более того, общий рост развитых стран будет во многом обусловлен ростом экономики США, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в 2014 году, тогда как в 2013 году экономический рост США составил 1,8%. Рост еврозоны составит 1,1% в 2014 году и достигнет 1,5% к 2016 году.

«Глобальные экономические индикаторы показывают улучшение. Но не нужно обольщаться – опасности все еще на поверхности, - прокомментировал результаты исследования главный экономист Всемирного Банка Кошик Базу. – Зона «евро» выходит из рецессии, но доход на душу населения в ряде стран Европы все еще имеет тенденцию к снижению».

При этом Базу отметил, что и в развивающихся странах ситуация остается несколько напряженной. В частности, рост экономики развивающихся стран прогнозируется на уровне 5%, в то время как в июне 2013 года прогноз составлял 5,6%. Но даже этот показатель является худшим за последние десятилетия, поскольку составляет лишь 60% от того роста, который развивающиеся страны демонстрировали в 1980-х и 1990-х годах.

Кроме того, по мнению экспертов ВБ, экономики развивающихся стран будут и далее во многом зависимы от роста внешнего спроса в развитых странах.

Как сообщал УНИАН, в своем исследовании «Глобальные экономические перспективы» Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2014 году на уровне 2%. Однако этот показатель подтверждает пессимистический сценарий развития экономики Украины, сформированный экспертами ВБ в октябре 2013 года. А, кроме того, он отражает опасения финансистов, отнесших Украину к числу стран, наиболее подверженных рискам ухудшения экономической ситуации из-за осложнения внутренней и внешней торговли и оттока капиталов из страны.