Мюнхенская конференция может вывести Украину из политического кризиса

Дискутантами выступят 18 глав государств и правительств, более полсотни министров иностранных дел, а также десять руководителей международных организаций. То, что "украинский вопрос" фигурирует в качестве приоритетного в повестке дня конференции создает "окно возможностей" для решения политического кризиса в Украине, считают эксперты.

Международный Фонд «Единый мир» выступил с инициативой привлечь к разрешению политического кризиса в Украине подписантов Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях безопасности Украины в связи с ее отказом от ядерного оружия. Вероятно, что эта тема станет одной из ключевых во время Мюнхенской конференции.

Согласно Будапештскому меморандуму, США, Великобритания и Российская Федерация предоставили Украине гарантии безопасности в деле ее демократического развития, территориальной целостности и экономической самостоятельности. Теперь настало время эти гарантии безопасности потребовать не только на Западе, но и на Востоке.

По мнению Эдуарда Прутника, Главы Правления Международного Фонда «Единый мир», «учитывая нынешнюю ситуацию, необходимо говорить о привлечении к внутриполитическому диалогу не только ЕС и США, но и России. Нельзя игнорировать значительную часть населения, которая поддерживает евразийскую интеграцию Украины. Предметом переговорного процесса должны стать не только и не столько интеграционные перспективы Украины, а разработка и принятие мер, направленных на преодоление кризиса».

Также председатель правления Международного фонда «Единый мир» Эдуард Прутник на своей страничке в Фейсбуке отметил, что «поиск решения не предусматривает быстрых и простых решений. Можно моделировать разные конструкции переговорного формата для посредников или наблюдателей. Но главное начать диалог в середине страны. Мы сами должны определить приемлемую повестку диалога и согласиться на взаимные уступки. И роль гражданского общества тут как никогда велика.

Антон Финько, эксперт Киевского института политических исследований и конфликтологии считает, что обращение к международным посредникам, таким как США, Россия или Великобритания несомненно должно снизить градус в стране противостояния и сформировать некую позитивную повестку.

"Таких глобальных игроков наши политики будут воспринимать намного серьезней чем представителей евробюрократии.

Однако, любая попытка привлекать иностранных посредников к решению наших внутриполитических проблем - это вызов суверенитету Украины как государства", - заявил Финько.

Также Финько добавил, что намного большей результативностью пользовался бы диалог сторонников евроинтеграции и евразийской интеграции.

"Такой диалог, несмотря на то, что мы неоднократно были свидетелями телевизионных баталий вокруг темы ЕС или ТС, в действительности не проходил. Предметного спора не было. Было столкновение пропагандистских штампов", - считает Финько.

"Считается, что Вашингтон, Брюссель и Москва как гаранты и посредники могут успешно дополнять усилия друг друга: США - глобальный лидер, ЕС делает первые самостоятельные шаги в вопросах обеспечения региональной безопасности, Россия – безусловный лидер постсоветского пространства. Переход от безрассудного противостояния к взаимовыгодной кооперации по выработке путей выхода из украинского политического кризиса, обеспечению социально-экономической стабильности и политической безопасности в регионе сегодня - реальный первый пункт общей повестки дня", - утверждает Андрей Мишин, директор Института стратегической политики.

Напомним, на ежегодной встрече в Ялте Президент Украины заявил, что «Украина находится между двумя большими «монстрами»: ЕС и Россией».