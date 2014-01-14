Тимошенко требует допустить к ней журналистов

Об этом сообщает сайт Тимошенко.

"В очередной раз требую от вас допустить ко мне представителей средств массовой информации", - говорится в заявлении Тимошенко.

Экс-премьер указала представителей 12 средств массовой информации, которые через защитников обратились к ней с просьбой об интервью.