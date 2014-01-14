Тимошенко требует допустить к ней журналистов
19:20, 14 января 2014Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась к администрации Качановской колонии с заявлением о предоставлении ей возможности пообщаться с представителями средств массовой информации.
Тимошенко хочет пообщаться с журналистами
Об этом сообщает сайт Тимошенко.
"В очередной раз требую от вас допустить ко мне представителей средств массовой информации", - говорится в заявлении Тимошенко.
Экс-премьер указала представителей 12 средств массовой информации, которые через защитников обратились к ней с просьбой об интервью.
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