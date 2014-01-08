Азаров: массовые акции протеста в стране приводят лишь к убыткам и разрушениям
12:56, 08 января 2014Политика
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Премьер-министр Николай Азаров считает, что массовые акции протеста в стране приводят лишь к убыткам и разрушениям. «От баррикад в нашей стране не добавится ни хлеба, ни масла, ни мяса, ни бассейнов", - сказал премьр во время открытия базы подготовки олимпийцев по водным видам спорта.
Азарову не нравятся протесты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия базы подготовки олимпийцев по водным видам спорта в г. Бровары Киевской области.
«От баррикад в нашей стране не добавится ни хлеба, ни масла, ни мяса, ни бассейнов. Будут только убытки и разрушения. Вот это мы должны осознать. Все в наших руках, все в наших головах», - сказал премьер.
Азаров также отметил, что обвиняя друг друга, власть и оппозиция ни к чему хорошему не придет.
«Будем болтать, друг друга обвинять, ничего хорошего из этого не получится», - сказал премьер.
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