Азаров: массовые акции протеста в стране приводят лишь к убыткам и разрушениям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия базы подготовки олимпийцев по водным видам спорта в г. Бровары Киевской области.

«От баррикад в нашей стране не добавится ни хлеба, ни масла, ни мяса, ни бассейнов. Будут только убытки и разрушения. Вот это мы должны осознать. Все в наших руках, все в наших головах», - сказал премьер.

Азаров также отметил, что обвиняя друг друга, власть и оппозиция ни к чему хорошему не придет.

«Будем болтать, друг друга обвинять, ничего хорошего из этого не получится», - сказал премьер.