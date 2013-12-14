Премьер-министр Николай Азаров призывает украинцев прекратить акции протеста в Киеве и считает, что политики, которые призывают к вражде и разъединению страны, должны быть «на свалке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на митинге, который проводит Партия регионов на Европейской площади.

По данным Азарова, акции протеста происходят только в столице Украины Киеве.

«Я владею информацией - только в Киеве у нас происходят эти события, а вся остальная страна в подавляющем большинстве спокойна. И мы должны и Киеву дать спокойствие. Я сейчас ехал на этот митинг и с болью в душе смотрел на то, что происходит в Киеве. Так давайте наберемся мужества, я обращаюсь к политикам, давайте скажем своим людям - возвращайтесь в семьи, занимайтесь своим делом», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что ответственность политиков заключается в том, чтобы найти мирное разрешение по всем существующим противоречиям. И в этом все политики должны объединиться, добавил премьер.

«Мы должны быть едины в этом. Мы можем внутри страны ругаться, но вне мы должны выступать единым фронтом. Те политики, которые пропагандируют вражду, ненависть, разделение Украины - они не должны иметь место в сегодняшней политике, им место на свалке. Вот это все должны понимать», - заявил Азаров.