Янукович, Азаров и Рыбак приняли участие в Рождественском молебне в Лавре

Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак приняли участие в Рождественском богослужении в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в молебне также приняли участие верующие, члены правительства, народные депутаты и представители власти Киева. Напомним, сегодня украинцы отмечают праздник Рождества Христова.

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