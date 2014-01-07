Янукович, Азаров и Рыбак приняли участие в Рождественском молебне в Лавре
10:54, 07 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак приняли участие в Рождественском богослужении в Киево-Печерской Лавре.
В Украине отмечают праздник Рождества Христова.
Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в молебне также приняли участие верующие, члены правительства, народные депутаты и представители власти Киева.
Напомним, сегодня украинцы отмечают праздник Рождества Христова.
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