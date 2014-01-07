В Украине отмечают праздник Рождества Христова

Расхождение в дате празднования Рождества западными и восточными церквами связано с тем, что они пользуются разными календарными системами. Православная церковь празднует 7 января (25 декабря по старому стилю), а католическая церковь - 25 декабря по новому стилю.

Рождество принадлежит к большим христианским, так называемым дванадесятым праздникам, которые церковь отмечает особенно торжественно. По библейским свидетельствам, в этот день родился Сын Божий - Иисус Христос.

Праздник Рождества вобрал в себя много обрядов и обычаев. К ним, прежде всего, относятся колядование и щедрование - костюмированные действа со звездой и пением. Коляда – это гимн Христу, воспевание его рождения. В щедривках воспевают природу, призывают весну.