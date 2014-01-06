Янукович призывает украинцев вместе преодолевать противоречия и искать путь к миру

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, глава государства, в частности, сказал: «Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с большим праздником - Рождеством Христовым! В этот день миру явился Спаситель и завещал всем нам братолюбие и согласие».

Он также отметил, что «сегодня наша большая семья - Украинский народ - просит Бога, чтобы он укрепил нас в вере и единстве для построения счастливой и процветающей страны».

«В прошлом году мы праздновали 1025-летие Крещения Руси. Принятие христианства способствовало духовному развитию украинского народа. Оно стало фундаментом становления нашего единства и государственности.

В светлый день Рождества Христова я призываю всех нас вместе преодолевать противоречия и искать путь к миру и любви. Так, как нам завещал Спаситель. Пусть вера в Бога и собственные силы укрепит нас», - добавил Президент Украины.

А также пожелал каждой украинской семье счастья, радости и благополучия, и попросил у Всевышнего благословения для Украины. И завершил поздравления словами «Христос родился! Прославим Его!»