Сегодня православные отмечают Святвечер

На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должна быть кутья и взвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Святвечер уже стало традицией для всей Украины.

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А с первой звездой уже можно колядовать. Согласно библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши пращуры чествовали Солнце праздником Коляды. Когда приходят колядники, важно первым в дом пригласить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и благополучие.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, которые напоминают о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Существует на Святвечер и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег – лето будет дождливым.