Вице-президент Европарламента: Место украинцев - в Европе

Сегодня дочь лидера оппозиции Юлии Тимошенко Евгения, заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря и защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко провели встречу с Вице-президентом Европейского Парламента Джанни Питтеллой. Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».

Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности усиление властью политических репрессий.

Евгения Тимошенко сообщила о состоянии здоровья Юлии Тимошенко и ход судебного процесса против нее, о политически мотивированном преследовании защитника ее матери Сергея Власенко.

Речь шла также о позиции Юлии Тимошенко относительно желаемых путей и механизмов мирного выхода из политического кризиса.

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Питтелла осудил свертывания демократии в Украине, использование силы против проевропейских митингующих на Майдане в Киеве, недавнее избиение активистов Евромайдана и известной журналистки Татьяны Чорновол и призвал власти провести беспристрастное расследование этих преступлений.

"Такие действия власти не отвечают демократическим и европейским ценностям, - подчеркнул он. - Я поражен тем, как украинцы защищают свой выбор. Ваше место в Европе".

И добавил, что Юлия Тимошенко должна быть немедленно освобождена, а ее политические права восстановлены, как того неоднократно требовал Европейский Парламент.

Кроме того, он передал слова личной поддержки Юлии Тимошенко от Президента Демократической Партии Италии Маттео Рензи.