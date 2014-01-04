Вице-президент Европарламента: Место украинцев - в Европе
Вице-президент Европарламента Джанни Питтелла поражен тем, как украинцы защищают свой выбор
Сегодня дочь лидера оппозиции Юлии Тимошенко Евгения, заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря и защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко провели встречу с Вице-президентом Европейского Парламента Джанни Питтеллой. Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина».
Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности усиление властью политических репрессий.
Евгения Тимошенко сообщила о состоянии здоровья Юлии Тимошенко и ход судебного процесса против нее, о политически мотивированном преследовании защитника ее матери Сергея Власенко.
Речь шла также о позиции Юлии Тимошенко относительно желаемых путей и механизмов мирного выхода из политического кризиса.
По теме: Фюле: Европа не участвует в "торгах" за Украину
Питтелла осудил свертывания демократии в Украине, использование силы против проевропейских митингующих на Майдане в Киеве, недавнее избиение активистов Евромайдана и известной журналистки Татьяны Чорновол и призвал власти провести беспристрастное расследование этих преступлений.
"Такие действия власти не отвечают демократическим и европейским ценностям, - подчеркнул он. - Я поражен тем, как украинцы защищают свой выбор. Ваше место в Европе".
И добавил, что Юлия Тимошенко должна быть немедленно освобождена, а ее политические права восстановлены, как того неоднократно требовал Европейский Парламент.
Кроме того, он передал слова личной поддержки Юлии Тимошенко от Президента Демократической Партии Италии Маттео Рензи.