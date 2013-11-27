Фюле: Европа не участвует в "торгах" за Украину

В интервью Euronews, Фюле заявил, что ЕС является крупнейшим донором Украины со времени обретения ею независимости, пишет Украинская правда.

"С 1991 года мы предоставили украинцам гранты в сумме 3,3 млрд. евро", - напомнил он.

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На вопрос журналиста "Может ли ЕС выделить ещё немного?", Фюле ответил: "Это не конкурс красоты. Вопрос не в том, кто больше заплатит или выложит денег на стол в последнюю минуту".

"Но уже за первый год действия соглашения об ассоциации украинские экспортёры сэкономили бы до полумиллиарда евро на импортных акцизах. ВВП вырастет дополнительно на 6,2 %. Наши друзья в Киеве хорошо знают, что мы не участвуем в базарном торге – кто выложит больше, Брюссель или Москва", - добавил еврокомиссар.

"Мы проделали тяжёлую работу для того, чтобы соглашение об ассоциации было подписано в Вильнюсе. Полагаю, что потребуются определённые усилия для создания такой возможности снова. Но что касается нас, то мы твёрдо привержены такой цели", - подчеркнул Фюле.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”.

В то же время Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись только на двусторонней основе, заявил, частности, глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.