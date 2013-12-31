В Штабе национального сопротивления обнародован план действий Майдана на январь 2014 года

В Штабе национального сопротивления обнародован план действий на январь 2014 года, согласно которому Майдан планирует стоять до 24 января.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно плану, в этот период запланирован ряд акций. В частности планируется провести пикетирование резиденций первых лиц государства 22-24 января; создать в Верховной Раде Временную следственную комиссию, которая должна расследовать обстоятельства разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября, избиение активистов на Банковой 1 декабря, нападение на журналистку Татьяну Чорновол и других активистов Майдана.

Также участники Майдана планируют объявить бойкот коммерческим структурам, которые принадлежат представителям властной верхушки, и пикетировать офисы этих компаний в Украине и за рубежом.

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Кроме того, планируется вести подготовку к президентским выборам 2015 года, а именно - начать формирование сети наблюдателей за избирательным процессом и регистрацию наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий.

На 24 января запланирована предупредительная забастовка на крупнейших предприятиях Украины.