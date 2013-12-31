На столичном Майдане готовятся к празднованию Нового года

В Киеве на Майдане Незалежности начали готовиться к празднованию Нового года.

Как передает корреспондент УНИАН, люди убирают территорию перед сценой и возле палаток. Настроение у людей приподнятое.

Как отмечают митингующие, они планируют встретить Новый год весело и дружно.

Люди выражают надежду, что на Майдан в Новогоднюю ночь придет довольно много киевлян и гостей столицы.

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Также возле нескольких палаток установлены украшенные сосны и ели.

Участники акции протеста на Майдане готовят завтрак. Мужчины, которые стоят на страже возле баррикад, поздравляют прохожих с праздниками, желают счастья и здоровья.