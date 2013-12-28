Активисты автомайдана добрались до поместья Пшонки
15:45, 28 декабря 2013Политика
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ГАИ попыталось заблокировать КАМАЗом проезд к поместью Пшонки, но активисты Автомайдана убрали грузовик с дороги.
Активисты у поместья генпрокурора / Фото з Facebook Андрія Павловського
Активисты Автомайдана приехали к загородному поместью генерального прокурора Виктора Пшонки и начали расклеивать на заборе листовки, пишет ZN.UA.
"Палач - главное слово, которое пишут автомайдановцы на заборе вокруг дома Пшонки. Стены оклеивают фото Татьяны Чорновол после избиения с надписями: Слышим! Видим! Не простим!" – сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Бригинец.
"У входа нас ждет джип Беркута. Бедные ребята с испуганными глазами. Они такие смелые, когда их много. А когда много нас, то они готовы бежать", - добавил депутат.
Бригинец также сообщил, что в 200-метрах от поместья Пшонки проезд был заблокирован КАМАЗом, который активисты откатили с дороги.
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