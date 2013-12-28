Активисты автомайдана добрались до поместья Пшонки

Активисты Автомайдана приехали к загородному поместью генерального прокурора Виктора Пшонки и начали расклеивать на заборе листовки, пишет ZN.UA.

"Палач - главное слово, которое пишут автомайдановцы на заборе вокруг дома Пшонки. Стены оклеивают фото Татьяны Чорновол после избиения с надписями: Слышим! Видим! Не простим!" – сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Бригинец.

"У входа нас ждет джип Беркута. Бедные ребята с испуганными глазами. Они такие смелые, когда их много. А когда много нас, то они готовы бежать", - добавил депутат.

Бригинец также сообщил, что в 200-метрах от поместья Пшонки проезд был заблокирован КАМАЗом, который активисты откатили с дороги.