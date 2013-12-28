В Днепропетровске неизвестные повредили автомобиль активиста Евромайдана

Об этом УНИАН сообщил руководитель общественной организации «Евромайдан Днепропетровск» Виктор Романенко.

По его словам, неизвестные разбили стекло в автомобиле «ДЭУ Ланос», припаркованном возле офиса в центре Днепропетровска, где активисты Евромайдана проводили совещание.

Из автомобиля исчез видеорегистратор и еще несколько вещей.

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«Думаю, что это преступление против активиста Евромайдана связано с проведением пикетов у зданий ГУ МВД в Днепропетровской области и областной прокуратуры 26 и 27 декабря», - сказал Романенко.

Он также отметил, что через 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции, уже проводится расследование.

Романенко сообщил, что 27 декабря в присутствии 150 человек на Евромайдане создана общественная организация «Евромайдан Днепропетровск. В состав правления вошло 6 человек, в том числе Маркевич.