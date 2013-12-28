В Днепропетровске неизвестные повредили автомобиль активиста Евромайдана
Вчера вечером неизвестные повредили автомобиль одного из активных участников местного Евромайдана Ивана Маркевича.
Об этом УНИАН сообщил руководитель общественной организации «Евромайдан Днепропетровск» Виктор Романенко.
По его словам, неизвестные разбили стекло в автомобиле «ДЭУ Ланос», припаркованном возле офиса в центре Днепропетровска, где активисты Евромайдана проводили совещание.
Из автомобиля исчез видеорегистратор и еще несколько вещей.
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«Думаю, что это преступление против активиста Евромайдана связано с проведением пикетов у зданий ГУ МВД в Днепропетровской области и областной прокуратуры 26 и 27 декабря», - сказал Романенко.
Он также отметил, что через 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции, уже проводится расследование.
Романенко сообщил, что 27 декабря в присутствии 150 человек на Евромайдане создана общественная организация «Евромайдан Днепропетровск. В состав правления вошло 6 человек, в том числе Маркевич.