В Харькове сгорел дотла очередной автомобиль Евромайдана

Как сообщил корреспонденту УНИАН соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, это произошло около трех часов утра.

По его словам, автомобиль "Шевроле Лачетти", который стоял возле дома номер 31 по улице Данилевского в центре города, выгорел дотла. Машина принадлежала активистке харьковского Евромайдана.

"Автомобиль сгорел дотла, восстановлению не подлежит, ориентировочная стоимость - около 10 тысяч долларов", - сказал Чистилин.

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По его словам, огонь также перекинулся на автомобиль "Хонда", который стоял рядом со сгоревшим автомобилем активистки Евромайдана.

Чистилин убежден, что это очередная провокация в отношении харьковских общественных активистов.

"Это уже шестое ЧП с нашими активистами, поэтому я думаю, это цепь провокаций", - прокомментировал активист.

Как сообщал УНИАН, в Харькове уже ранее поджигали автобус активистов местного Евромайдана. Инцидент произошел 13 декабря.

Соорганизатор харьковского Евромайдана Дмитрий Пилипец выразил убеждение, что микроавтобус подожгли намеренно. Он предположил, что к этому причастны руководители города и области.

"Титушки" Кернеса и Добкина сожгли микроавтобус, перевозивший вещи Евромайдана, звуковое оборудование, генераторы, теплые вещи, которые мы собирали", - сказал Пилипец.

Он обратил внимание , что это уже вторая попытка помешать активистам харьковского Евромайдана. По факту первой попытки - похищения генератора - милиция проводит расследование до сих пор, виновные не обнаружены и не наказаны.