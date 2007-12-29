Яценюк: парламент в первую очередь возьмётся за сельское хозяйство

15 января Верховная Рада Украины начнет работу с рассмотрения законопроектов о стимулировании развития агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК

Он отметил, что законопроектами должны быть предусмотрены шаги по стимулированию развития АПК, которые не противоречат требованиям вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что сегодня ВР поручила правительству до 15 января подготовить такие предложения.

Как сообщал УНИАН, согласно календарному плану работы первой сессии ВР, следующее заседание парламента состоится 15 января.