Саакашвили уверен, что вскоре вновь сможет посетить Украину

"К сожалению, видимо, в ближайшие недели у меня не будет возможности посетить мою вторую родину - Украину, но мое сердце и моя душа будут с моими украинскими братьями и сестрами, борющимися за свою независимость, свою свободу и их заслуженное европейское будущее", - написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

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При этом он уверен, что вскоре у него все же будет возможность посетить Киев.

"Я уверен, что скоро снова увижу их, в красивом и свободном городе Киеве, для того, чтобы отметить их демократическую победу", - отметил Саакашвили.

Как сообщалось, Саакашвили в начале декабря посетил Киев и выразил солидарность Евромайдану. Он прибыл в Украину в составе группы европейских парламентариев и выступил на митинге сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности.

Украинские СМИ во вторник, 24 декабря сообщили, что МИД и Служба безопасности Украины удовлетворили запрос депутата от Партии регионов Олега Царева о запрете на въезд в эту страну 36 человек, среди которых экс-президент Грузии Саакашвили.

В списке Царева есть граждане США и стран Евросоюза. По данным СМИ, все они подозреваются в "консультациях оппозиции по дестабилизации ситуации в стране". В украинской оппозиции ожидают ответной реакции в отношении Партии регионов со стороны Европы и США.

Между тем, глава МИД Украины Леонид Кожара сказал, что не получал запрос, и более того, внешнеполитическое ведомство не имеет права вводить подобный запрет.

По словам министра иностранных дел Украины, украинское законодательство определяет, что решение о запрете въезда в Украину принимают СБУ, МВД, Государственная пограничная служба Украины и Государственная служба миграционного контроля.