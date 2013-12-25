СБУ отрицает, что запрет 36 иностранцам въезжать в Украину введен из-за списка Царева

Служба безопасности Украины в ноябре-декабре 2013 года в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона «О правовом статусе иностранцев» в интересах обеспечения национальной безопасности Украины приняла решения относительно временного запрещения въезда в Украину ряда иностранных граждан.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«В последнее время в средствах массовой информации высказываются предположения относительно принятых Службой безопасности Украины решений о запрещении въезда в Украину отдельным иностранным гражданам вроде бы согласно определенному «списку». Решение относительно каждого лица принималось отдельно, а не по т.н. «списку», который распространяют СМИ», - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавляют, что решение о запрещении въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства на территорию Украины является одним из инструментов обеспечения государством защиты своего суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины, и что такие решения приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «Об основах национальной безопасности Украины».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на газету "КоммерсантЪ-Украина", народный депутат от Партии регионов Олег Царев утверждает, что МИД и СБУ удовлетворили его запрос о запрещении въезда в Украину 36 лиц, среди которых бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, граждане США и стран ЕС.

В запросе Царев написал: "Вызывает вполне резонные опасения учащение визитов зарубежных политтехнологов и специалистов по протестной активности, чья деятельность превращается в угрозу национальной безопасности". К документу он приложил список "лиц, которые в рамках консультативной работы оппозиции" получают возможность реализовать "политические интересы других стран".

Позже в МИД сказали, что не будут комментировать информацию о запрещении въезда в Украину 36 иностранцам.

«МИД нет в перечне ведомств, которые имеют право запретить иностранцам въезд в Украину, и потому мы это не комментируем», - заметили в МИД.