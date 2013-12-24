Саакашвили и еще 35 иностранцам запретили въезд в Украину - СМИ

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев утверждает, что МИД и СБУ удовлетворили его запрос о запрете въезда в Украину 36 человек, среди которых бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, граждане США и стран Евросоюза.

Об этом «регионал» сообщил газете "Коммерсантъ Украина".

"В моем запросе 36 человек. Я пока не получил ответа от СБУ, но, по моей информации, все они объявлены персонами нон грата", - сказал Царев.

Между тем по данным Financial Times, отмечает издание, один из фигурантов списка - предприниматель Георгий Киквадзе - в субботу не смог пересечь государственную границу Украины. "Наверное, сейчас я опасный революционер, который добивается отставки правительства", - заявил Киквадзе.

Член экспертного совета парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Андреас Умланд сообщил, что пока не пытался въехать в Украину. "Я был удивлен, что оказался в этом списке, - я не занимаюсь политической деятельностью, а работаю в университете, где пишу и редактирую академические статьи. Больше всего критических статей я написал в адрес партии "Свобода", - сказал Умланд.

Эксперт считает, что запрет на въезд не связан с его критикой в адрес Президента Украины Виктора Януковича или правительства. Если информация о запрете подтвердится, он намерен оспорить в суде решение украинских властей.

В свою очередь посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сообщил, что в страну уже не смогли въехать три человека, фигурирующих в запросе Царева. "Я подтверждаю факт с Георгием Киквадзе - он вернулся в Грузию. Было еще два таких случая - не смогли въехать журналист "Рустави-2" Давид Какуля и еще один человек. Мы сейчас работаем с МИДом и пытаемся выяснить, насколько соответствует действительности список депутата Царева, и насколько люди, которые есть в этом списке, соответствуют предъявленным критериям", - отметил Закарашвили.

На вопрос о том, какие ответные шаги могут последовать в адрес Украины со стороны Грузии, дипломат ответил уклончиво: "Украина для нас дружественная страна, и мы проводим соответствующую работу - пытаемся уточнить информацию. Надеюсь, все вопросы мы разрешим в конструктивном русле".

В то же время в оппозиции считают, что запрет на въезд 36 иностранных граждан может привести "к серьезным международным последствиям". Первый заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам Валентин Наливайченко («УДАР») отметил, что существуют три причины, по которым въезд на территорию Украины может быть закрыт: угроза национальной безопасности, причастность к уголовным преступлениям или террористической деятельности.

«В дипломатии действует базовый принцип взаимности. Любая страна потребует дипломатических разъяснений, и если эти причины были необоснованными, то ответная реакция не заставит себя ждать», - подчеркнул он.

Издание напоминает, что запрет на въезд в Украину 36 граждан Грузии, Германии и США Царев инициировал 8 декабря, подав соответствующий запрос на имя главы СБУ Александра Якименко и министра иностранных дел Леонида Кожары. По его мнению, "дестабилизация ситуации в Украине, уличная активность и захваты зданий носят спланированный характер", а "организация подобных кампаний требует участия специалистов соответствующего профиля".

В запросе, направленном в СБУ и МИД, Царев написал: "Вызывают вполне резонные опасения участившиеся визиты зарубежных политтехнологов и специалистов по протестной активности, чья деятельность превращается в угрозу национальной безопасности". К документу он приложил список "лиц, которые в рамках консультативной работы оппозиции" получают возможность реализовать "политические интересы других стран".

В их числе оказались научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при университете Джонса Хопкинса Тарас Кузьо, известный немецкий политолог Андреас Умланд, а также Финк Брайн, Василик Мирон, Александр Рос (все — США). При этом Роса Царев назвал "лучшим специалистом в мире по организации революций через социальные сети". В списке персон нон грата значатся также бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили и 29 граждан Грузии.