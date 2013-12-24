Герега: Бюджетники останутся без надбавок, а "Киевпасстранс" не выплатит долги по зарплатам

Секретарь Киевсовета Галина Герега заявляет, что из-за срыва сегодняшнего заседания сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам “Киевпасстранса” не будет выплачен долг по зарплате.Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала на брифинге после закрытия сессии Киевсовета.

“Мы сегодня хотели проголосовать о социальных решениях. 130 млн. - все, их нет. Они не будут распределены на заработные платы. Потому что это решение не будет принято до конца года, и использовать их в будущем году мы не можем”, - сказала Герега.

По ее словам, в этом году вряд ли еще будет проводиться заседания Киевсовета, поскольку нет соответствующих условий организовать нормальную работу депутатов. “Я закрыла сегодня сессию. Я не буду в таких условиях проводить сессию”, - сказала секретарь Киевсовета.

Герега не исключила, что теперь бюджетники могут выйти на Майдан, не получив своих денег, и, по ее словам, могут возникнуть проблемы в работе городского транспорта. Но при этом она прибавила: “Мы их сегодня не смогли защитить. Но это не моя вина и не вина депутатов Киевсовета”.

“Сорвать сессию, где рассматриваются социальные вопросы, я считаю, что это преступление... Я не ожидала такого развития событий. Я очень волнуюсь за тех людей, которые не получат зарплату и надбавки... Какие бы политические симпатии не были, политические силы, я считаю, не имели права это сделать сегодня - работать против киевлян”, - заявила Герега.

По ее словам, она готова работать и организовать работу Киевсовета в любой момент, но для этого нужны соответствующие условия. По убеждению Гереги, нужно садиться за стол переговоров и путем компромисса освобождать помещение Киевсовета и КГГА и работать там. Герега подчеркнула, что не давала сегодня никаких указаний закрывать двери зала, где проходило заседание Киевсовета.

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Как сообщал УНИАН, распоряжением Гереги от 23 декабря было назначено на 24 декабря заседание сессии Киевсовета. В распоряжении речь шла о том, что Киевсовет собирается “учитывая исключительность срочного рассмотрения безотлагатнльных вопросов с целью обеспечения жизнедеятельности хозяйственного комплекса города Киева”.

Герега объяснила, что депутаты должны решить безотлагательные хозяйственные и финансовые вопросы, связанные с выполнением социальных гарантий и обеспечением развития города. Так, по ее словам, изменения в бюджет и Программу экономического и социального развития Киева на 2013 год касаются выделения 130 млн. грн на зарплаты работникам бюджетных учреждений. Эти средства город получил в виде дотации из государственного бюджета. 58,1 млн. грн депутаты планируют направить на выплату надбавок работникам учреждений образования и здравоохранения.

Однако Герега закрыла сегодняшнюю сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. В зал в здании Соломенской райгосадминистрации, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины”. Они требовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами.

Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели только принять за основу этот порядок.

В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики власти. 1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Некоторое время после вхождения митингующих в помещение Киевсовета и КГГА чиновники еще работали в своих кабинетах, но впоследствии были переведены на рабочие места в помещения райгосадминистраций и других подразделений власти города.