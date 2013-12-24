Герега закрыла сессию Киевсовета через 10 минут после открытия

09:53, 24 декабря 2013
Политика
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В зале прозвучал гимн и Герега без комментариев покинула зал, где проходило заседание.

Галина Герега закрыла сессию

Секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сегодняшнюю сессию Киевсовета через 10 минут после открытия.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в таких условиях Киевсовет работать не может и поэтому она предложила закрыть заседание, несмотря на предложение депутатов объявить перерыв.

После этого в зале прозвучал гимн и Герега без комментариев покинула зал, где проходило заседание.

Представителей СМИ пригласили на брифинг.

В зал, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины”. Они требуют объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами.

Как объяснил УНИАН представитель фракции «УДАР» в Киевсовете Андрей Странников, никакого конфликта и выбивания дверей не планировалось. Народные депутаты лишь хотели выступить перед депутатским корпусом Киевсовета и высказаться относительно его легитимности, а также по отдельным вопросам повестки дня. Но закрытые двери и охрана привели к этому конфликту, сказал он.

Таким образом, сегодня депутаты Киевсовета не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели лишь принять за основу эту повестку.

На заседании Киевсовета в президиуме рядом с Герегой также находился и.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Закрывая сессию, Герега обратилась к Голубченко с просьбой организовать расследование по поводу срыва сегодняшнего заседания сессии Киевсовета.

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