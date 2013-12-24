Герега закрыла сессию Киевсовета через 10 минут после открытия

Секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сегодняшнюю сессию Киевсовета через 10 минут после открытия.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в таких условиях Киевсовет работать не может и поэтому она предложила закрыть заседание, несмотря на предложение депутатов объявить перерыв.

После этого в зале прозвучал гимн и Герега без комментариев покинула зал, где проходило заседание.

Представителей СМИ пригласили на брифинг.

В зал, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины”. Они требуют объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами.

Как объяснил УНИАН представитель фракции «УДАР» в Киевсовете Андрей Странников, никакого конфликта и выбивания дверей не планировалось. Народные депутаты лишь хотели выступить перед депутатским корпусом Киевсовета и высказаться относительно его легитимности, а также по отдельным вопросам повестки дня. Но закрытые двери и охрана привели к этому конфликту, сказал он.

Таким образом, сегодня депутаты Киевсовета не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели лишь принять за основу эту повестку.

На заседании Киевсовета в президиуме рядом с Герегой также находился и.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Закрывая сессию, Герега обратилась к Голубченко с просьбой организовать расследование по поводу срыва сегодняшнего заседания сессии Киевсовета.