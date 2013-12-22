Российский оппозиционер: Путин зря потратил деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яшин сказал во время брифинга в штабе Национального сопротивления.

Он отметил, что с русскими не советуются, «на что тратить деньги», а для Путина «геополитические амбиции имеют приоритетное значение».

«То, что российские власти распечатали Фонд национального благосостояния и вложили огромные средства в политические амбиции украинского президента, перспективы которого крайне неоднозначные, говорит о том, что они не очень понимают, что делают с Украиной», - сказал российский оппозиционер.

Он выразил мнение, что Путин считает, что можно за деньги купить суверенитет Украины.

«Я не верю в это. Я думаю, что эти деньги потрачены впустую», - отметил Яшин и добавил, что эти деньги будут потрачены «на политический капитал Януковича и его команду».

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долл , в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет покупать бумаги Украины в 2013 и 2014 годах, в том числе уже до конца этой недели - на 3 млрд долл. Силуанов подчеркнул, что приобретение этих облигаций - «даже более защищенный инструмент, чем межгосударственный кредит».

Организатором выпуска еврооблигаций Украины, который будет размещен на Ирландской фондовой бирже, выступит "ВТБ Капитал", подчеркнул Путин. По его словам, это было предложение украинской стороны, для России выбор организатора был непринципиален.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые РФ планирует инвестировать в еврооблигации Украины, размещаются на коммерческих условиях с купоном 5 %, подчеркнул российский президент.

Это решение Путина вызвало неоднозначную реакцию в России.