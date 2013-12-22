Российский оппозиционер спросил у Майдана, русофобы ли они

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед митингующими на Майдане Незалежности во время Народного вече в воскресенье.

Яшин отметил: «Российское телевидение уже месяц рассказывает о том, что на Майдане собирается несколько сотен человек, которые ненавидят Россию, которые презирают мою страну, собираются русофобы».

Яшин спросил у митингующих, правда ли это, на что они начали выкрикивать:«Нет!».

Он отметил, что понимает почему некоторые украинцы с осторожностью «смотрят в сторону Москвы».

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«В Кремле до сих пор сидят те, которые не считают Украину независимым государством. Для них Украина - не более чем сфера влияния. И Путин верит, что может за деньги, насыпав гору долларов, купить ваш суверенитет», - сказал Яшин.

Он прибавил, что «Путин - это не Россия, кремлевские мошенники - это не Россия».

«Россия - это миллионы людей, которые признают и уважают суверенитет Украины. Россия - это миллионы людей, которые уважают европейский выбор украинского народа», - отметил политик.

Яшин подчеркнул, что Украина и Россия - братские народы, и они должны помогать друг другу.

«Мы будем помогать друг другу. Мы выгоним мошенников из Кремля, вы выгоните бандитов с Банковой улицы, и мы вместе помогая друг другу, отправимся в Европейский Союз», - сказал он.

Яшин также прибавил, что «ни Путин, ни Янукович, никто не сможет стать клином между нашими братскими народами».