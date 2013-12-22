Российский оппозиционер спросил у Майдана, русофобы ли они
Российский оппозиционер, член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин отмечает, что ни Президент Украины Виктор Янукович, ни Президент России Владимир Путин не смогут «вбить клин между нашими братскими народами»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед митингующими на Майдане Незалежности во время Народного вече в воскресенье.
Яшин отметил: «Российское телевидение уже месяц рассказывает о том, что на Майдане собирается несколько сотен человек, которые ненавидят Россию, которые презирают мою страну, собираются русофобы».
Яшин спросил у митингующих, правда ли это, на что они начали выкрикивать:«Нет!».
Он отметил, что понимает почему некоторые украинцы с осторожностью «смотрят в сторону Москвы».
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«В Кремле до сих пор сидят те, которые не считают Украину независимым государством. Для них Украина - не более чем сфера влияния. И Путин верит, что может за деньги, насыпав гору долларов, купить ваш суверенитет», - сказал Яшин.
Он прибавил, что «Путин - это не Россия, кремлевские мошенники - это не Россия».
«Россия - это миллионы людей, которые признают и уважают суверенитет Украины. Россия - это миллионы людей, которые уважают европейский выбор украинского народа», - отметил политик.
Яшин подчеркнул, что Украина и Россия - братские народы, и они должны помогать друг другу.
«Мы будем помогать друг другу. Мы выгоним мошенников из Кремля, вы выгоните бандитов с Банковой улицы, и мы вместе помогая друг другу, отправимся в Европейский Союз», - сказал он.
Яшин также прибавил, что «ни Путин, ни Янукович, никто не сможет стать клином между нашими братскими народами».