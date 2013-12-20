Президент Литвы: Европа открыта для украинского народа, а не для правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе перед началом второго дня саммита лидеров 28 стран ЕС.

“Европа является открытой для украинских людей, и в любое время, когда Украинское государство будет готово выполнить условия и присоединиться к ЕС в будущем или подписать Соглашение об ассоциации, Европа будет открыта для этого. Это новое. Европа открыта для украинских людей, но не обязательно для этого правительства. Это сигнал, что украинские люди сами должны решать свое собственно будущее и будущее страны, а не это правительство. Это правительство не подписывает Соглашение об ассоциации, потому что они не хотят его подписывать. Президент Янукович уже утратил доверие к себе в Вильнюсе”, - заявила Президент Литвы.