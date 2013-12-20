МИД Польши: не выполняя обещания, украинская власть ставит под сомнение смысл посреднических миссий

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг вечером на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером.

"Конечно, если бы обе стороны (украинская власть и оппозиция) обратились с просьбой быть посредниками в переговорах, то мы бы выбрали соответствующую их форму, но сначала украинская власть должна была бы выстроить отношения с потенциальными посредниками", - сказал он.

Сикорский напомнил о до сих пор нерешенном деле заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, несмотря на многочисленные визиты в Украину представителей специальной мониторинговой миссии Европарламента при участии Александра Квасневского и Пэта Кокса.

"Переговоры - это всегда хорошая вещь, но они не должны использоваться лишь для того, чтобы делать вид, что что-то делается при отсутствии наименьшего желания реально это сделать", - сказал глава польского МИД.

Штайнмайер подтвердил, что Германия тоже готова быть посредником между украинской властью и оппозицией для решения нынешнего политического кризиса, если будет соответствующее обращение с их стороны.

В то же время он обратил внимание, что уже сейчас есть три посредника со стороны Евросоюза, среди которых он назвал Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Кэтрин Эштон, экс-президента Польши Александра Квасневского и главу Совета Европы Турбйорна Ягланда.

"Можно спросить, нужен ли четвертной посредник? Контактов на сегодняшний день хватает. Они есть по линии, как с правительством, так и с оппозицией. Здесь важно, чтобы поддержать этот процесс и победить это внутренний разрыв Украины", - отметил он.