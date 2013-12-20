МИД Польши: не выполняя обещания, украинская власть ставит под сомнение смысл посреднических миссий

09:34, 20 декабря 2013
Политика
1423 0

Украинская власть из-за невыполнения ряда ранее данных обещаний представителям Европейского Союза ставит под сомнение смысл очередных посреднических миссий при участии европейских политиков.  

Радослав Сикорский считает, что украинские власти не выполняют обещаний.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг вечером на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером.

"Конечно, если бы обе стороны (украинская власть и оппозиция) обратились с просьбой быть посредниками в переговорах, то мы бы выбрали соответствующую их форму, но сначала украинская власть должна была бы выстроить отношения с потенциальными посредниками", - сказал он.

Сикорский напомнил о до сих пор нерешенном деле заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, несмотря на многочисленные визиты в Украину представителей специальной мониторинговой миссии Европарламента при участии Александра Квасневского и Пэта Кокса.

"Переговоры - это всегда хорошая вещь, но они не должны использоваться лишь для того, чтобы делать вид, что что-то делается при отсутствии наименьшего желания реально это сделать", - сказал глава польского МИД.

Штайнмайер подтвердил, что Германия тоже готова быть посредником между украинской властью и оппозицией для решения нынешнего политического кризиса, если будет соответствующее обращение с их стороны.

В то же время он обратил внимание, что уже сейчас есть три посредника со стороны Евросоюза, среди которых он назвал Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Кэтрин Эштон, экс-президента Польши Александра Квасневского и главу Совета Европы Турбйорна Ягланда.

"Можно спросить, нужен ли четвертной посредник? Контактов на сегодняшний день хватает. Они есть по линии, как с правительством, так и с оппозицией. Здесь важно, чтобы поддержать этот процесс и победить это внутренний разрыв Украины", - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter