Сенат США принял резолюцию, в которой призывает освободить Тимошенко

Соответствующую резолюцию сенат США принял 18 ноября. Автор документа - Ричард Дурбин.

В резолюции сенат, в частности, просит правительство Украины освободить Тимошенко из тюрьмы, опираясь на решение Европейского суда по правам человека, принятое в апреле 2013 года, сообщает Украинская правда.

Кроме того, ЕС, по мнению сената, должен сделать освобождения экс-премьера Украины из заключения важным условием подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в Литве.

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В резолюции также выражается надежда, что в будущем Украина будет иметь более тесные связи с Европой, США и другими государствами в сообществе демократических стран.

Сенат США также выражает обеспокоенность и недовольство тем, что избирательное и политически мотивированное заключение Тимошенко без надобности отвлекает внимание от прочных связей Украины с Европой, США и объединением демократических стран.