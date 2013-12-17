Янукович фактически сдал Украину в ломбард - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на Майдане Незалежности в Киеве, заявил лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

“Янукович сегодня предал украинцев. Он сегодня фактически подписал соглашения под государственные гарантии и фактически в ломбард сдал агропромышленный комплекс, авиастроение, судостроение и тому подобное. И теперь этими московскими деньгами хочет латать дыры в первом квартале в государственном бюджете”, - сказал Тягнибок.

По его словам, “люди, которые сегодня за копейки продают Украину, заслуживают отставки”.

По мнению Тягнибока, Янукович сегодня должен был поставить перед Путиным вопрос о возвращении средств украинских вкладчиков, которые находились в Сбербанке СССР, и вернуть эти средства с процентами.

По теме: Кличко, Тягнибок и Яценюк начали выступать со сцены Майдана (онлайн-видеотрансляция)

Кроме того, подчеркнул Тягнибок, также Янукович должен был поставить перед Президентом России вопроса о возвращении Украины 1/16 части золотовалютного резерва СССР, заграничных резиденций, которые отошли России после распада Советского Союза.

“Что сейчас делает Президент Украины за пределами Украины? Он подписывает соглашения, которые вредят интересам государства”, - подчеркнул Тягнибок и привел при этом слова немецкого канцлера Бисмарка: “Никакое соглашение с Россией не достойно той бумаги, на которой оно подписано”.

Тягнибок призвал Майдан продолжать акцию протеста, пока власть не смогла заключить окончательное соглашение о вступлении в Таможенный союз. “Пока нет подписания с Таможенным союзом, мы не воспринимаем те документы, которые подписаны, считаем их недопустимыми, и мы должны стоять дальше”, - призвал митингующих Тягнибок.